ESPN transmite (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) el partido vs. , por la semifinal de la . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Perú: ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros; en Argentina será televisado por: TNT Sports. No sigas este choque por Pelota Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 3:00 p.m., del lunes 8 de diciembre, mientras que en territorio argentino arranca a las 5:00 p.m.

Estudiantes vs Gimnasia por la Liga Profesional | VIDEO: LPA
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

