Desde el , jugaron por la , en el duelo válido por la fecha 9 del Torneo Apertura. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estuvo disponible en ESPN, canal que pudiste ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También pudiste verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputó este viernes 11 de septiembre desde las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Boca vs. Central Córdoba juegan por la Liga Profesional Argentina 2026¿. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Central Córdoba juegan por la Liga Profesional Argentina 2026¿. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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