transmitió el compromiso entre vs. . ¿A qué hora estuvo programado el inicio de este evento según la organización? Este sábado 7 de noviembre se jugó desde la 5:30 p.m. en Argentina y desde las 3:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzó a las 2:30 p.m. y en España a las 9:30 p.m. La transmisión vía streaming estará disponible por Disney Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! No olvides que en territorio argentino, la señal de TNT Sports también estará disponible para la transmisión de este duelo.

Boca vs. Defensa y Justicia: ver transmisión por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Defensa y Justicia: ver transmisión por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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