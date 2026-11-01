transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 1 de noviembre desde la 1:00 p.m. en Argentina y desde las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la organización? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 10:00 a.m. y en España a las 5:00 p.m. La transmisión vía streaming estará disponible por Disney Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV!

ESPN EN VIVO, Boca vs. River online: ver cable vía TNT Sports y Disney Plus en directo. (Video: Boca Juniors)
ESPN EN VIVO, Boca vs. River online: ver cable vía TNT Sports y Disney Plus en directo. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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