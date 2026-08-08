Desde el Estadio Tomas Adolfo Ducó, Boca vs. Vélez jugaroon por la Liga Profesional Argentina 2026, en el duelo válido por la fecha 4 del Torneo Clausura. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estuvo disponible en ESPN, canal que pudiste ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También pudiste verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este sábado 8 de agosto desde las 17:15 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Boca vs. Vélez: previa del partido

¿Cómo ver ESPN para seguir Boca vs. Vélez?

El partido entre Boca Juniors y Vélez será transmitido por ESPN en gran parte de Latinoamérica. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de los operadores de televisión por cable que incluyen esta señal deportiva en su programación.

¿Cómo ver Boca vs. Vélez por Disney+ Premium?

Los usuarios con una suscripción activa a Disney+ Premium podrán disfrutar del encuentro en vivo mediante la señal de ESPN integrada en la plataforma. Solo deberán iniciar sesión y acceder al apartado de deportes para seguir el partido.

¿Cómo ver ESPN desde un Smart TV?

Quienes deseen seguir el partido desde un televisor inteligente podrán descargar la aplicación de Disney+, iniciar sesión con un plan Premium y acceder a la transmisión de ESPN desde la sección de deportes en vivo.

¿Cómo ver Boca vs. Vélez desde el celular?

El compromiso también podrá verse desde teléfonos Android y iPhone mediante la aplicación oficial de Disney+. Con una suscripción Premium y conexión a internet, los usuarios podrán seguir todas las incidencias del encuentro en directo.

¿Cómo ver Boca vs. Vélez desde una computadora?

Los aficionados podrán ingresar a Disney+ Premium desde cualquier navegador web en una computadora o laptop, iniciar sesión y acceder a la transmisión en vivo de ESPN para disfrutar del partido.

¿Qué plan de Disney+ necesito para ver ESPN?

Para acceder a la programación en vivo de ESPN, incluido el partido entre Boca y Vélez, es necesario contar con una suscripción a Disney+ Premium, que incorpora los canales deportivos de ESPN en los países donde el servicio está disponible.

¿Qué otros eventos deportivos puedo ver en ESPN por Disney+ Premium?

Además de Boca vs. Vélez, Disney+ Premium ofrece acceso a la programación deportiva de ESPN, con transmisiones de fútbol internacional, tenis, automovilismo, baloncesto, béisbol y otras competiciones en vivo, según la disponibilidad en cada país.

¿Dónde encontrar la transmisión de ESPN en Disney+?

Una vez dentro de la aplicación o del sitio web de Disney+, solo debes ingresar a la sección ESPN o Deportes en vivo, donde aparecerá la transmisión del partido entre Boca Juniors y Vélez junto con el resto de la programación deportiva disponible.

Boca vs. Vélez se enfrentan en la Fecha 4 del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @bocajrs)