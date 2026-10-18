transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este domingo 18 de octubre en el Estadio Julio César Villagra, a partir de las 6:15 p. m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la transmisión por TNT Sports, según la disponibilidad de la señal en cada operador. No recomendamos Pelota Libre TV.

River se enfrenta vs. Belgrano. (Video: River Plate)
River se enfrenta vs. Belgrano. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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