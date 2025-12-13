ESPN transmite el partido (EN VIVO | EN DIRECTO) de vs. , por la final de la . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Perú: ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros; en Argentina será televisado por: TNT Sports. No sigas este choque por Pelota Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 7:00 p.m., del sábado 13 de diciembre, mientras que en territorio argentino arrancará a las 9:00 p.m.

Racing vs. Estudiantes por Liga Profesional. (Video: Liga Profesional)
Racing vs. Estudiantes por Liga Profesional. (Video: Liga Profesional)

TAGS RELACIONADOS