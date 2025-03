River Plate vs. Estudiantes se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarse a las señales de ESPN, DIRECTV, Claro TV, Best Cable, además de las versiones de streaming en las plataformas de Disney Plus, Movistar TV, DGO. Este duelo, a jugarse este sábado en el estadio Más Monumental, en Argentina, está pactado para este sábado 1 de marzo desde las 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Los dirigidos por Marcelo Gallardo buscan una victoria para arrebatarle el liderazgo del certamen a un Rosario Central (17 puntos, dos más que River) que visitará a Boca Juniors.

River Plate recibe a Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional Argentina. (Video: Estudiantes / X)