transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento corresponde a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina y se disputará en el Estadio Monumental. Además de ESPN, podrás seguir la transmisión por TNT Sports, según el servicio de televisión contratado. No recomendamos Pelota Libre TV.

River vs. Racing se ven las caras por la Liga Argentina. (Video: River Plate)
River vs. Racing se ven las caras por la Liga Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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