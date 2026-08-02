transmitió el choque entre vs. correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. Recuerda que este encuentro estuvo programado para el domingo 2 de agosto en el Estadio Monumental, a partir de las 5:15 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 4:15 p.m. en México; 7:15 p.m. en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil; 4:15 p.m. en Chile; y 12:15 a.m. en España. Además de ESPN, pudiste seguir la transmisión mediante Disney Plus, ESPN Premium y TNT Sports, según la disponibilidad en cada país. No recomendamos Fútbol Libre TV.

River vs. Rosario Central se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
River vs. Rosario Central se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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