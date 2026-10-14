transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este encuentro se jugará desde las 5:00 p. m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España, donde serán las 12:00 a. m. del día siguiente. Además de ESPN, TNT Sports es otra de las señales indicadas para seguir este compromiso en Argentina. No recomendamos Fútbol Libre TV.

River Plate vs. Sarmiento se ven las caras. (Video: River Plate)
River Plate vs. Sarmiento se ven las caras. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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