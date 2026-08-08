ESPN transmitió el choque entre River Plate vs. Tigre correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. Recuerda que este encuentro estuvo programado para el sábado 8 de agosto en el Estadio Jose Dellagiovanna, a partir de las 5:00 p.m. en Argentina; 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 2:00 p.m. en México; y 10:00 p.m. en España. Además de ESPN, pudiste seguir la transmisión mediante Disney Plus, ESPN Premium y TNT Sports, según la disponibilidad en cada país. No recomendamos Fútbol Libre TV.

¿Cómo ver ESPN para seguir River vs. Tigre?

El partido entre River vs. Tigre será transmitido por ESPN en gran parte de Latinoamérica. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de los operadores de televisión por cable que incluyen esta señal deportiva en su programación.

¿Cómo ver River vs. Tigre por Disney+ Premium?

Los usuarios con una suscripción activa a Disney+ Premium podrán disfrutar del encuentro en vivo mediante la señal de ESPN integrada en la plataforma. Solo deberán iniciar sesión y acceder al apartado de deportes para seguir el partido.

¿Cómo ver ESPN desde un Smart TV?

Quienes deseen seguir el partido desde un televisor inteligente podrán descargar la aplicación de Disney+, iniciar sesión con un plan Premium y acceder a la transmisión de ESPN desde la sección de deportes en vivo.

¿Cómo ver River vs. Tigre desde el celular?

El compromiso también podrá verse desde teléfonos Android y iPhone mediante la aplicación oficial de Disney+. Con una suscripción Premium y conexión a internet, los usuarios podrán seguir todas las incidencias del encuentro en directo.

¿Cómo ver River vs. Tigre desde una computadora?

Los aficionados podrán ingresar a Disney+ Premium desde cualquier navegador web en una computadora o laptop, iniciar sesión y acceder a la transmisión en vivo de ESPN para disfrutar del partido.

¿Qué plan de Disney+ necesito para ver ESPN?

Para acceder a la programación en vivo de ESPN, incluido el partido entre River vs. Tigre, es necesario contar con una suscripción a Disney+ Premium, que incorpora los canales deportivos de ESPN en los países donde el servicio está disponible.

¿Qué otros eventos deportivos puedo ver en ESPN por Disney+ Premium?

Además de River vs. Tigre, Disney+ Premium ofrece acceso a la programación deportiva de ESPN, con transmisiones de fútbol internacional, tenis, automovilismo, baloncesto, béisbol y otras competiciones en vivo, según la disponibilidad en cada país.

¿Dónde encontrar la transmisión de ESPN en Disney+?

Una vez dentro de la aplicación o del sitio web de Disney+, solo debes ingresar a la sección ESPN o Deportes en vivo, donde aparecerá la transmisión del partido entre River vs. Tigre junto con el resto de la programación deportiva disponible.

River vs. Tigre se enfrentan en la Fecha 4 del Clausura con transmisión de ESPN; DIsney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate)