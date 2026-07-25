Desde el Estadio Más Monumental, River vs. Barracas Central se enfrentaron por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Sudamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN y TNT Sports, además de la plataforma de streaming Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputó este sábado 25 de julio desde la 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

¿Cómo ver River vs. Barracas Central por ESPN EN VIVO?

Los usuarios que cuenten con un operador de televisión por suscripción que incluya ESPN podrán disfrutar del partido en vivo desde su televisor. Además de la transmisión del encuentro, la señal contará con programas especiales dedicados al inicio del Clausura, análisis tácticos y la participación de su equipo de comentaristas.

¿Cómo ver River vs. Barracas Central por Disney+ Premium desde el celular?

Para ver el partido desde un teléfono móvil solo es necesario descargar la aplicación de Disney+, iniciar sesión con una cuenta que tenga contratado el Plan Premium y acceder a la sección de ESPN. Desde allí podrás seguir la transmisión en directo del encuentro con la misma cobertura disponible en televisión.

¿Cómo descargar la aplicación de Disney+ Premium para ver River vs. Barracas Central?

La aplicación de Disney+ está disponible de forma gratuita en Google Play Store para Android y en la App Store para iPhone y iPad. Una vez instalada, los usuarios con una suscripción al Plan Premium podrán acceder a las transmisiones deportivas de ESPN, incluyendo los partidos del Torneo Clausura 2026 que formen parte de su programación.

¿En qué dispositivos puedo ver Disney+ Premium?

Disney+ Premium es compatible con computadoras, celulares Android, iPhone, tablets, Smart TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Roku y consolas de videojuegos compatibles. Esto permite disfrutar del River vs. Barracas Central desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Necesito tener televisión por cable para ver River vs. Barracas Central en Disney+ Premium?

No. Si cuentas con una suscripción activa a Disney+ Plan Premium, podrás acceder a las transmisiones deportivas de ESPN sin necesidad de contratar un servicio de televisión por cable. Solo necesitarás una conexión estable a internet y un dispositivo compatible para seguir el partido en vivo.

¿ESPN transmite todos los partidos del Torneo Clausura?

No. ESPN emite una selección de encuentros del Torneo Clausura, cuya programación varía según el país. Los aficionados deben consultar la grilla oficial de ESPN para confirmar qué partidos estarán disponibles en su territorio, incluido el duelo entre River vs. Barracas Central.

¿River vs. Barracas Central se puede ver en Smart TV mediante Disney+ Premium?

Sí. El encuentro podrá verse desde Smart TV compatibles con la aplicación de Disney+, siempre que el usuario tenga contratado el Plan Premium. Solo será necesario abrir la aplicación, ingresar a la sección de ESPN y seleccionar la transmisión en vivo del partido.

¿En qué países está disponible Disney+ Premium para ver el Torneo Clausura?

Disney+ Premium, con la señal de ESPN, está disponible en la mayoría de países de América Latina, aunque la programación de partidos puede variar según los derechos de transmisión en cada mercado. Antes del partido, se recomienda consultar la disponibilidad específica para tu país.

River vs. Barracas Central se enfrentan en la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de TNT Sports, ESPN, Disney Plus Premium y TNT Sports GO. (Video: @riverplate)