Este domingo 19 de abril desde las 3:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Monumental será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Previa River vs. Boca por el Superclásico de Argentina (Video: ESPN)
Previa River vs. Boca por el Superclásico de Argentina (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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