se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 22 de marzo desde las 3:45 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Antonio Candini.

River Plate vs Estudiantes de Río Cuarto por la LFP. (Video: River Plate)
River Plate vs Estudiantes de Río Cuarto por la LFP. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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