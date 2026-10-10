transmitió el choque entre vs. tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento estuvo programado para este sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental de Núñez, a partir de la 7:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, pudiste seguir la televisación de TNT Sports en Argentina. No recomendamos Pelota Libre TV.

River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto: canales de TV vía ESPN y TNT Sports. (Video: @riverplate)
River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto: canales de TV vía ESPN y TNT Sports. (Video: @riverplate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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