Desde el Estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) en La Plata, vs. se midieron por la segunda fecha del . ¿Dónde pasaron el partido gratis online o por TV? Para Latinoamérica fuera de Argentina, este enfrentamiento estuvo disponible en la señal de ESPN y vía streaming en Disney Plus Premium. En Argentina se transmitió en vivo por ESPN Premium (Pack Fútbol) y a través de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play. ¿Otras opciones? Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputó este miércoles 29 de julio desde las 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, a las 7:15 p.m.)

River vs. Gimnasia por la Liga Profesional Argentina 2026. (Video: ESPN)
River vs. Gimnasia por la Liga Profesional Argentina 2026. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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