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Video, resumen y gol del River vs. Gimnasia (0-1) por el Torneo Clausura 2026
Desde el Estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) en La Plata, River vs. Gimnasia se midieron por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. ¿Dónde pasaron el partido gratis online o por TV? Para Latinoamérica fuera de Argentina, este enfrentamiento estuvo disponible en la señal de ESPN y vía streaming en Disney Plus Premium. En Argentina se transmitió en vivo por ESPN Premium (Pack Fútbol) y a través de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play. ¿Otras opciones? Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputó este miércoles 29 de julio desde las 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, a las 7:15 p.m.)
River vs. Gimnasia por la Liga Profesional Argentina 2026. (Video: ESPN)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.