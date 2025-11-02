ESPN llevará a sus hogares (EN VIVO 1| EN DIRECTO) vs. en la fecha 14 del Clausura de la . El duelo se desarrollará en el estadio Monumental ¿A qué hora empezará? El encuentro está programado para las 6:30 p.m. (hora peruana) y será visto por la señal de transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre TV, señal pirata. Revisa todos los detalles de este partido y el minuto a minuto en la web de Depor.

River vs. Gimnasia por Liga Profesional. (Video: Copa Argentina)
River vs. Gimnasia por Liga Profesional. (Video: Copa Argentina)

TAGS RELACIONADOS