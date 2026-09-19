ESPN transmitirá el choque entre River vs. Huracán EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este sábado 19 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, a partir de las 3:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia, Chile y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Además de ESPN, podrás seguir la televisación mediante Disney Plus Premium. No recomendamos Pelota Libre TV.

¿Cómo ver ESPN por Disney Plus para seguir River vs. Huracán?

Si ESPN transmite el partido entre River vs. Huracán en tu país, podrás verlo mediante Disney Plus. Solo debes ingresar a la plataforma con una suscripción que incluya los canales deportivos de ESPN, acceder a la sección de deportes en vivo y seleccionar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver ESPN por cable para seguir River vs. Huracán?

La manera más tradicional de acceder a ESPN es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Flow, Telecentro y otros incluyen ESPN dentro de sus paquetes, permitiendo seguir el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver ESPN por internet para seguir River vs. Huracán?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de Disney Plus, plataforma que ofrece la programación de ESPN en los países donde el servicio está habilitado. Solo se requiere una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para seguir River vs. Huracán?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden descargar la aplicación de Disney Plus para Android o iPhone. Luego de iniciar sesión, deberán ingresar a la sección ESPN y buscar la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir River vs. Huracán?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de Disney Plus. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para seguir River vs. Huracán?

Los usuarios de Smart TV pueden instalar la aplicación de Disney Plus, iniciar sesión y acceder a la sección ESPN para disfrutar del partido entre River y Huracán en una pantalla más grande y con todas las comodidades del hogar.

¿Cómo ver ESPN desde una PC o laptop para seguir River vs. Huracán?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial de Disney Plus desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a los contenidos deportivos de ESPN y seguir el encuentro en directo.

¿Cómo ver ESPN mediante un operador de TV para seguir River vs. Huracán?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a ESPN tanto desde el decodificador como desde sus aplicaciones móviles y plataformas online. De esta manera, los usuarios pueden seguir el partido en vivo dentro o fuera de casa utilizando las credenciales de su servicio contratado.

¿Cómo ver ESPN en múltiples dispositivos para seguir River vs. Huracán?

Dependiendo del plan contratado, Disney Plus permite acceder al contenido de ESPN desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados pueden elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre River y Huracán por el Torneo Clausura 2026.

River vs. Huracán se enfrentan por la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)