ESPN transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el partido vs. , por los octavos de final de la . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Perú: ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros; en Argentina será televisado por: TNT Sports. No sigas este choque por Pelota Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano fue a las 5:15 p.m., del lunes 24 de noviembre, mientras que en territorio argentino arranca a las 7:15 p.m.

River vs. Racing por Liga Profesional. (Video: ESPN)
River vs. Racing por Liga Profesional. (Video: ESPN)

TAGS RELACIONADOS