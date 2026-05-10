Desde el Estadio Monumental, River vs. San Lorenzo juegan EN VIVO y DIRECTO, por los octavos de final del torneo, en el duelo válido. ¿A dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este domingo 10 de mayo desde las 5:00 p.m., en el Estadio Monumental.

River vs San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River vs San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS