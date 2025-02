Desde el Estadio Pedro Bidegain, River vs. San Lorenzo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO a través de ESPN, Disney Plus Premium, AFA Play y Fanatiz, por la tercera jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional Argentina. Este duelo está programado para este domingo 2 de febrero desde las 17:00 horas (horario de Argentina, con dos horas más en Perú). Los de Marcelo Gallardo llegan a este compromiso después de vencer por 1-0 a Instituto Córdoba, mientras que el ‘Ciclón’ lo hace tras derrotar por 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata. ¿No tienes dónde ver la transmisión de este partido? No te preocupes, Depor te hará vivir todos los detalles y los mejores momentos a través de sus plataformas digitales.

River y San Lorenzo se miden por la Liga Profesional Argentina 2025. (Video: River Plate)