River Plate vs. Millonarios se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por el partido amistoso internacional de preparación. El choque se jugará este sábado 14 de enero desde el Estadio DRV PNK de Estados Unidos. Las acciones traerán a dos escuadras que quieren tener el mejor ritmo de cara a lo que será el inicio de la temporada regular. Podrás ver este partido en la señal de ESPN y Star Plus o también Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto a través de Depor.

Tras conseguir una victoria por la mínima diferencia ante Monterrey, Martín Demichelis sigue en su punto de preparación desde el nivel físico y futbolístico con River Plate. De esta manera, seguirá viendo a jugadores para algunas novedades en el aspecto táctico. Además, es probable que distribuya las cargas y apueste por un equipo distinto, con otros protagonistas y con la presencia de varios jóvenes que vienen pidiendo minutos.

Matías Suárez y Nicolas de la Cruz son los jugadores descartados para este fin de semana. El delantero cordobés no ha podido superar la sinovitis en la rodilla que lo aqueja hace un tiempo. Viene trabajando de manera liviana y no disputará un choque por ahora. El caso del uruguayo data de una intervención similar sumado a la adaptación que requiere en nivel físico.

Los que están en duda son Emanuel Mammana (preservado por dolores en su rodilla derecha propios de la intensidad de la pretemporada), Paulo Díaz (se recupera de una operación de meniscos), David Martínez (tendinitis rodilla derecha) y Agustín Palavecino (molestia en isquiotibial izquierdo).





River vs. Millonarios: horarios del partido





México : 18:30

: 18:30 Colombia: 19:30

Ecuador : 19:30

: 19:30 Bolivia: 20:30

Venezuela : 20:30

: 20:30 Estados Unidos: 20:30

Argentina : 21:30

: 21:30 Uruguay: 21:30

Brasil : 21:30

: 21:30 Paraguay: 21:30

Chile : 21:30

: 21:30 España: 01:30 (domingo 15)

Millonario no pudo clasificar a los playoffs del Torneo de Colombi en la temporada pasada tras solo tener un punto menos que Deportivo Pereira quienes si pudieron avanzar en aquel cuadrangular final. Con la espina del año anterior, buscarán comenzar bien el 2023.

El objetivo principal del cuadro colombiano es ingresar a la fase de grupo de la Copa Libertadores. El próximo 24 de febrero viajarán a Ecuador para medirse ante la Universidad Católica de ese país. Este será el primer duelo para ver si avanzan a la siguiente etapa del torneo.





River vs. Millonarios: probables alineaciones

River: Franco Armani; Robert Rojas, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez o Jonatan Maidana, Milton Casco; Bruno Zuculini; Santiago Simón, Tomás Castro Ponce o Agustín Palavecino, Esequiel Barco, Franco Alfonso; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Franco Armani; Robert Rojas, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez o Jonatan Maidana, Milton Casco; Bruno Zuculini; Santiago Simón, Tomás Castro Ponce o Agustín Palavecino, Esequiel Barco, Franco Alfonso; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis. Millonarios: Montero; Perlaza, Linás, Vargas, Bertel; Pereira, Giraldo; Silva, Cataño, Ruiz; Luis Carlos Ruiz. DT: Alberto Gamero.





River vs. Millonarios: ¿dónde jugarán?





