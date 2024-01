En el Estadio Néstor Díaz Pérez, River vs. Barracas Central chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 de Copa de la Liga Argentina, este miércoles 31 de enero. El partido, que será trascendental para que ambas escuadras obtengan su primera victoria de liga de la temporada, arrancará a las 7:30 de la noche (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y AFA Play. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Tras su estreno en la Copa de la Liga contra Argentinos Juniors, un encuentro que se llevó a cabo en el Monumental y terminó en un empate 1-1, River Plate se enfrenta a algunas incertidumbres sobre su rendimiento. Este partido, que dejó interrogantes en el aire acerca del desempeño del equipo, apenas les deja tiempo para descansar antes de encarar su próximo desafío como visitantes.

El limitado tiempo de recuperación para los jugadores lesionados, como Milton Casco, que se encuentra en la fase final de su recuperación de un síndrome meniscal, y Agustín Palavecino, con lesiones menos severas, restringe la capacidad del técnico Martín Demichelis para realizar cambios en la alineación titular que enfrentó a Argentinos.

Por otro lado, Barracas Central también viene de un empate 1-1 contra Vélez. En esta ocasión, no utilizarán su estadio Claudio Fabián Tapia debido a trabajos operarios, según anunciaron en un comunicado los representantes del club. Por lo tanto, el encuentro se llevará a cabo en el Néstor Díaz Pérez, el escenario deportivo de Lanús.

Cabe destacar que en sus dos últimos enfrentamientos, cada equipo cosechó una victoria. Inicialmente, Barracas superó a River con un marcador de 2-1 en la fecha 22 de la Liga Profesional a principios del julio del año anterior. Por otro lado, el choque más reciente se llevó a cabo en agosto de 2023, correspondiente a la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional en el Monumental, donde el local se impuso con un contundente 5-1.

¿A qué hora juegan River vs. Barracas Central?

El partido entre River vs. Barracas Central se llevará a cabo este miércoles 31 de enero en el Estadio Claudio Fabián Tapia como parte de la fecha 2 de Copa de la Liga Argentina. El encuentro comenzará a la 7:30 de la tarde, hora de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile y Uruguay, el partido será a las 9:30 p.m. Finalmente, en México, irá desde las 6:30 p.m.

¿En qué canal ver River vs. Barracas Central?

Si no quieres perderte ni un minuto del encuentro entre River vs. Barracas Central, los únicos canales autorizados para la transmisión serán ESPN, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play en Latinoamerica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos las incidencias de este compromiso.

¿Dónde jugarán River vs. Barracas Central?

River vs. Barracas Central se enfrentarán este miércoles 31 de enero en el Estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 2 de la Copa de la Liga Argentina.





