En el Estadio Brigadier López de Santa Fe, River vs. Colón chocarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 9 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, este jueves 19 de octubre. El partido, que será trascendental para ambas escuadras debido a que se encuentran compitiendo por los primeros lugares de la tabla general, comenzará a partir de las 4:30 de la tarde (hora peruana y dos más en territorio argentino) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y TNT Sports. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

River se encuentra en el liderato del Grupo A, ya que actualmente cuenta con 16 puntos, tres por delante de su próximo adversario. Estas unidades provienen de cinco triunfos, un empate y dos derrotas, con 15 goles a su favor (la mejor cifra en ese aspecto) y ocho recibidos. El cuadro Millonario tiene la responsabilidad de ir por el título para enmendar las eliminaciones sufridas en la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Si bien se ha hablado mucho sobre las eliminaciones de River en los torneos mencionados; sin embargo, la situación cambió después de obtener victorias significativas en los últimos encuentros, como el logrado en el clásico ante Boca Juniors y luego con Talleres, en sus dos enfrentamientos más recientes. Estos triunfos han calmado las críticas, pero es esencial que la escuadra continúe en esa senda.

En la vereda del frente, Colón experimenta dos situaciones completamente opuestas. Por un lado, se encuentra en la cuarta posición de la zona A en la Copa de la Liga, asegurando su paso a los cuartos de final. Por otro lado, comparte puntos con Huracán y Gimnasia de La Plata en el único puesto de descenso determinado por la tabla general. Esto implica que, si el torneo concluyera hoy, los de Santa Fe se verían involucrado en una competencia para determinar quién desciende.

En su compromiso más reciente, el representante sabalero sufrió una derrota ante Barracas Central. A pesar de tener la oportunidad de comenzar con una victoria, el conjunto rojinegro terminó cediendo la ventaja en la segunda mitad. Esta derrota fuera de casa es una situación común para el cuadro dirigido por Néstor Gorosito, aunque vale destacar que, como local, sigue siendo uno de los invictos del certamen.

En el contexto de su historial en el profesionalismo, Colón y River Plate se han enfrentado en un total de 75 juegos. La Banda ha sido el cuadro dominante en estos enfrentamientos, logrando la victoria en 37 ocasiones, mientras que su rival ha ganado en 17 ocasiones. Además, se han registrado 21 empates en estos encuentros.

¿A qué hora juega River vs. Colón?

El enfrentamiento entre River vs. Colón en la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina se anticipa como un enfrentamiento clave. Ambos equipos necesitan la victoria para seguir fortaleciéndose en los primeros lugares. El partido dará inicio a las 6:30 p.m. hora argentina (dos horas menos en Perú y Colombia).

¿Dónde ver el partido de River vs. Colón?

Si eres un apasionado del fútbol y no quieres perderte ni un minuto del enfrentamiento entre River vs. Colón en la jornada 9 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, el partido será transmitido a través de TNT Sports, Estadio TNT, ESPN, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No olvides que en Depor.com podrás seguir todas las incidencias del partido.

River vs. Colón: alineaciones posibles

River: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Nacho Fernández, Esequiel Barco; y Miguel Borja.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Emanuel Más; Tomás Galván, Stefano Moreyra, Favio Álvarez; Rubén Botta, Ramón Ábila y Damián Batallini.

