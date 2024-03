En el Estadio Libertadores de América, River vs. Independiente chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la décima jornada de la Copa de la Liga Profesional. El partido, que será trascendental para ambas escuadras que vienen luchando por el primer lugar, arrancará a las 5:15 de la tarde (hora peruana) y 7:15 p.m (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Después de vencer a Independiente Rivadavia por 2-0, River Plate se presenta en este próximo encuentro. Los goles del cuadro Millonario fueron anotados por el colombiano Miguel Borja. Por su parte, Independiente logró un empate 2-2 con Barracas Central, gracias a los tantos de Diego Segovia y Matías Giménez.

Tras el partido, el estratega del cuadro de Avellaneda, Carlos Tevez, expresó fuertes críticas hacia el árbitro Pablo Dóvalo debido a su polémica actuación. El DT declaró: “No estoy solicitando ayuda por parte de los árbitros. Simplemente pido que no me perjudiquen. Con la camiseta de Independiente puesta, sentí que me robaron”.

En el Grupo A, hay cuatro equipos que comparten el liderazgo con 17 puntos: River e Independiente se cuentan entre ellos, junto con Argentinos e Instituto. Esto ofrece una oportunidad única para ambos equipos de superar la paridad y asegurarse el primer puesto en su zona.

Finalmente, a modo de dato, River e Independiente han jugado entre sí en 177 ocasiones. De esas, el Millonario ha ganado 77 veces y el Rojo 52, mientras que empataron en 48 ocasiones. Además, en el ámbito del fútbol amateur, han disputado 18 encuentros con estadísticas bastante parejas: seis victorias para cada equipo y seis empates.

¿A qué hora juega River vs. Independiente?

River vs. Independiente se enfrentarán en el estadio Libertadores de América, este sábado 9 de marzo. El partido comenzará desde las 5:15 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 7:15 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 6:15 p.m. ¡Atentos!

¿En qué canal ver River vs. Independiente?

El partido entre River Plate y Independiente estará disponible para ver en ESPN, AFA Play, Fanatiz y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del encuentro.

¿Dónde jugarán River vs. Independiente?





