¡Con urgencia de puntos! River Plate vs Instituto se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este miércoles 6 de noviembre desde el Estadio Juan Domingo Perón Monumental Alta Córdoba por la fecha 21 de la Segunda Fase de la Liga Profesional Argentina 2024. Los ‘Millonarios’ llegan tras su eliminación en semifinales de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro (3-0 global), quedando cerca de quedarse sin la Copa Sudamericana 2025. En cambio, el elenco cordobés, en el octavo puesto con 29 puntos, sigue sumando puntos y busca escalar en el campeonato argentino. Todo iniciará a las 7:30 de la noche (horario en Perú; dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. En cambio, en Argentina se podrá ver por TyC Sports, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

River Plate vs Instituto por la fecha 21 de la Segunda Fase de la Liga Profesional Argentina 2024. (Vídeo: @RiverPlate).