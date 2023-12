En el Estadio Único Madre de Ciudades, River Plate vs. Rosario Central chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la final del Trofeo de Campeones de Superliga, este viernes 22 de diciembre. El partido, que será trascendental para ambas escuadras, ya que definen el último título de la temporada de Argentina, comenzará a partir de la 7:00 de la noche (hora peruana, y dos más en territorio argentino) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y TNT Sports para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

En un partidazo a la vista, el ‘Millonario’, flamante campeón del Torneo Liga Profesional, y el ‘Canalla’, reciente vencedor de la Copa de Liga, se medirán en un encuentro único para cerrar el primer año de fútbol en el país que es el vigente campeón del mundo.

River, que fue eliminado de la Copa de la Liga justamente por Rosario Central, busca ahora cerrar su primer año con Martín Demichelis como entrenador con su segunda conquista para calmar los ánimos de los hinchas, luego de un semestre que incluyó eliminaciones en octavos de final de Copa Libertadores y dieciseisavos de final de Copa Argentina.

Rosario Central, en tanto, tuvo un 2023 de ensueño, porque comenzó con el objetivo de mantener la categoría y, de la mano de Miguel Ángel Russo, consiguió no solo un título nacional, sino que también sacó pasaporte a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

El duelo de este viernes tendrá como árbitro a Facundo Tello y será la tercera edición de este Trofeo de Campeones, que en 2021 coronó a River Plate tras vencer 4-0 a Colón de Santa Fe, y el año pasado le dio la corona a Racing Club tras imponerse en suplementario por 2-1 ante Boca Juniors.

Luego de este partido, el fútbol argentino iniciará un receso estival que finalizará en la última semana de enero con el comienzo de la Copa de la Liga Profesional 2024, con la participación de los ascendidos Independiente Rivadavia de Mendoza y Deportivo Riestra, en los lugares dejados por los descendidos Arsenal de Sarandí y Colón de Santa Fe.

¿A qué hora juega River vs. Central?

El partido River vs. Central está programado para jugarse este viernes 22 de diciembre desde la 7:00 de la noche, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Bolivia y Venezuela será desde las 8:00 p. m.

¿En qué canales ver River vs. Central?

River vs. Central, por la final del Trofeo de Campeones, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN, TNT Sports, STAR Plus y Estadio TNT para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

River vs. Central: alineaciones probables

River Plate : Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Agustín Palavecino, Pablo Solari; Gonzalo Martínez, Esequiel Barco; Facundo Colidio.

: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Agustín Palavecino, Pablo Solari; Gonzalo Martínez, Esequiel Barco; Facundo Colidio. Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Kevin Ortiz, Agustín Toledo, Tomás O’Connor; Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Luca Martínez Dupuy.

¿Dónde juegan River vs. Central?

River Plate vs. Rosario Central chocan en el Estadio Único Madre de Ciudades, (Foto: TyC Sports/Agencias)





