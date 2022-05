Boca Juniors vs. Racing Club se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, este sábado 14 de mayo del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Néstor Díaz Pérez. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión por las señales de ESPN Deportes y TNT Sports Premium. Se espera un buen duelo entre ambos conjuntos.

Los ‘Xeneizes’ y la ‘Academia’ quedaron a un solo paso para disputar el título de la competición doméstica. Para alcanzar esta importante instancia, el conjunto de Sebastián Battaglia venció 2-0 a Defensa y Justicia por 2-0 en La Bombonera. Mientras que los de Fernando Gago golearon 5-0 a Aldosivi en El Cilindro.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Racing Club por la Copa Liga Profesional?

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

México – 3:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 10:00 p.m.

Boca Juniors, que jugará la otra semana el pase en la Copa Libertadores contra Corinthians, no se guarda nada pensando en la semifinal. Así, Battaglia solamente alistaría una modificación en la oncena: la inclusión de Juan Ramírez en lugar de Eduardo Salvio. En ese sentido, el equipo pasará de tres delanteros a uno poblado en el medio sector.

De su lado, Racing, que lucha por el primer lugar de la Copa Sudamericana ante Melgar, también tiene una duda para enfrentar a los boquenses. De ese modo, Gago tiene dudas en torno a la inclusión de Matías Rojas o Fabricio Domínguez. En más, ‘Pintita’ pondrá lo mejor para seguir con el invicto en el certamen: nueve triunfos y seis empates.

Boca Juniors vs. Racing Club: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Racing Club puedes seguirlo a través de ESPN Premium y TNT Sports.

¿Dónde ver el partido Boca Juniors vs. Racing Club por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Racing Club deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Racing Club: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Óscar Romero, Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez o Eduardo Salvio; Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonel Sigali, Emanuel Insúa y Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Matías Rojas o Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Tomás Chancalay.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Racing Club por la Copa Liga Profesional?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.