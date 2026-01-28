Desde el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la , en el duelo válido por la fecha 2 del Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este miércoles 28 de enero desde las 8:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

ESPN y TNT Sports transmiten los partidos de la Liga Profesional Argentina 2026. (Video: Boca Juniors)
