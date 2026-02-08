Desde el Estadio Jose Amalfitani, vs. Vélez jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la , en el duelo es válido por la fecha 4 del Torneo Apertura. ¿Dónde pasarán el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento está disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TyC Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputa este domingo 8 de febrero desde las 8:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Boca vs Velez por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: Boca Jrs
Boca vs Velez por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: Boca Jrs
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS