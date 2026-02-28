Desde la Bombonera, vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO por la . ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que puedes ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También puedes verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este sábado 28 de febrero las 3:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Previa Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza por la Liga Profesional Argentina. (Video: ESPN)
Previa Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza por la Liga Profesional Argentina. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS