River Plate vs. Atlético Tucumán se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el partido de la jornada 12 de la Copa Liga Profesional este domingo 24 de abril del 2022 desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental. Sigue la transmisión por las señales de ESPN, TNT Sports y STAR Plus para todos los países de América Latina. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.com.

Los ‘Millonarios’ desperdiciaron la oportunidad de seguir cerca del puntero tras perder 1-0 contra Talleres en Córdoba en la fecha desarrollada a mitad de la semana. Luego de aquel tropiezo, el equipo de Marcelo Gallardo se quedó con 22 puntos, cinco menos que Racing Club (25).

¿A qué hora juegan River Plate vs. Atlético Tucumán por la Copa Liga Profesional?

Perú – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

México – 5:00 p.m.

Chile – 6:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (25 de abril)

De ese modo, River Plate, que visitará a Colo Colo el miércoles en Copa Libertadores, pondrá lo mejor del equipo para asegurar el pase a la próxima ronda del torneo doméstico. El único ausente en el choque en casa será Jonatan Maidana por una lesión que le deja fuera por dos semanas.

De su lado, Atlético Tucumán perdió las opciones de avanzar a la próxima ronda del torneo. Pese a ello, el equipo de Lucas Pusineri quiere dar el golpe en el estadio Monumental y, de paso, llegar motivado al juego por la Copa Argentina contra Brown Adrogué el miércoles 27 de abril.

River Plate vs. Atlético Tucumán: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Atlético Tucumán puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Atlético Tucumán por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Atlético Tucumán deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Atlético Tucumán: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Julián Álvarez.

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Gastó Gil Romero, Ramiro Ruíz Rodríguez; Cristian Menéndez, Augusto Lotti.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Atlético Tucumán por la Copa Liga Profesional?





