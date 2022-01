Un nuevo año significa renovar energías y sembrar mayor optimismo para los proyectos que los diferentes clubes plantean a corto y largo plazo; sin embargo, para Juan Sebastián Verón los primeros días de enero fueron sumamente complicados. El vicepresidente de Estudiantes de La Plata causó furor en las redes sociales tras publicar una serie de mensajes misteriosos, levantando la curiosidad en todos los fanáticos del ‘Pincha’, quienes se mostraron totalmente confundidos.

La primera de las historias de la ‘Bruja’ decía: “El nivel de histeria que se maneja en estos momentos es insostenible... Intolerantes, cansan. Estamos a 3 de enero, no arrancó el año. La verdad, dan ganas de irse a la mierda. Absolutamente todo... Hasta la hoja del banderín”. La última referencia se relaciona al estreno de la nueva indumentaria de Estudiante, la cual regresó a la clásica hoja verde que decora el escudo del club.

No obstante, pese a que hubo mayoría de comentarios positivos, siempre existe un sector en contra de la modificación, algo que molestó e hizo explotar a Juan Verón.

El mensaje de Juan Sebastián Verón en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Es necesario mencionar que la marca Ruge fue creada por el propio equipo platense, con el objetivo de mantener la identidad sin depender de una empresa externa. Uno de los proyectos de la institución a largo plazo es que otros conjuntos se acerquen al ‘Pincha’ para sumarse a esta novedosa idea.

“Es la esencia del club de correr siempre los límites con un proyecto ambicioso como nos pasó con el estadio”, mencionó el vicepresidente de la escuadra el día de la presentación.

Eso sí, no todo quedó aquí. Y es que minutos más tarde de la primera publicación, apareció otra más. “Ahora no le tengo que dar bola, son boludeces... De esas boludeces de los boludos nacen supuestas verdades eh. ¿Puedo dar mi opinión, no? ¿O sólo los boludos hablan?”, aseveró Verón, sin especificar a qué sector iban dedicadas sus palabras.

Aunque los propios hinchas llegaron a la conclusión de que el mensaje iba directo a quienes criticaron la nueva indumentaria, el dirigente nunca específico el objetivo de sus historias. Ante ello, algunos plantearon que su enojo estaba vinculado al siempre estresante mercado de pases.

De vacaciones en la costa de Argentina

Pese a toda la furia mostrada en sus redes sociales, Verón también se mostró paseando por la playa junto a sus dos perros y, con un poco más de tranquilidad, volvió a dejar claro la razón de su fastidio. “Por la hoja, mejor sigo con ellos”, dijo Juan Sebastián, mensaje que fue acompañado con un emoji de una persona tapándose la cara con la mano en señal de frustración.

Por otro lado, en lo que respecta a la ventana de traspasos, el ‘Pincha’ se hizo con los fichajes de Mauro Boselli, Leandro Díaz y se encuentra negociando con Hernán Toledo. Pocas semanas antes de la finalización de la Liga Profesional Argentina, pudieron renovarle el contrato a Ricardo Zielinski, quien será el líder del equipo en la próxima Copa Libertadores.





