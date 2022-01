El Real Madrid ha ofrecido 50 millones de euros al Paris Saint-Germain (PSG) por el delantero internacional francés Kylian Mbappé en este mes de enero, asegura el agente Giovanni Branchini en una entrevista en ‘La Gazzetta dello Sport’ que recogen todos los medios deportivos italianos. Al respecto, Carlo Ancelotti optó por no pronunciarse en nada que se refiera al delantero galo de 23 años, libre desde el 1 de enero para negociar su futuro para la próxima temporada. En la misma línea, el estratego trasalpino aseguró que no habrá salidas de su equipo en el mercado invernal.

“Hablar de jugadores que no están aquí no me parece justo”, defendió Ancelotti cuando fue preguntado por las declaraciones del agente italiano Giovanni Branchini en ‘La Gazzetta dello Sport’ y una presunta propuesta de 50 millones de euros del Real Madrid al PSG para realizar ahora la operación.

“Tengo muy buena relación con Branchini que es un amigo italiano, pero prefiero no hablar de esto”, añadió el técnico madridista que se mostró convencido de que su directiva ya tiene todo planificado para la plantilla del próximo curso. “Es un club que siempre lo hace, la próxima temporada ya está planificada. Sería poco profesional que un club como el Real Madrid no lo tuviera”.

Pese a que jugadores como Isco Alarcón o Dani Ceballos tienen propuestas para abandonar el Real Madrid, Ancelotti cerró la puerta de salida. “No tenemos la idea de dejar salir a jugadores porque nadie lo ha pedido y la gestión de la plantilla es bastante buena, no tengo problemas con ninguno, todos se entrenan bien y tienen ganas de jugar. No creo que vayamos a tener salidas en el mes de enero”.

El propio Mbappé descartó la pasada semana que fuera a recalar en el mercado invernal en el Real Madrid: “No, en enero no iré al Real Madrid. Estoy muy feliz, voy a terminar la temporada con el PSG al cien por cien. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco, ganar algo grande con el PSG”, dijo en una entrevista con CNN.

Según el portal Transfermarkt, sitio especializados en tasaciones de futbolistas, Mbappé está valorizado en 160 millones de euros. Además de centrodelantero, el internacional con Francia tiene capacidad para jugar como extremo por la banda derecha e izquierda.}





