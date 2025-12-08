Estudiantes vs. Gimnasia por la Liga Profesional | Diseño: Depor
Estudiantes vs. Gimnasia por la Liga Profesional | Diseño: Depor

vs. miden (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) en el marco de la semifinal de la , desde el Estadio Juan Carmelo Zerillo. ¿Dónde se podrá ver? Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. Recuerda que en Argentina lo podrás ver por TNT Sports. Además, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el lunes 8 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, dos horas más en Argentina).

Estudiantes vs Gimnasia por la Liga Profesional | VIDEO: LPA
