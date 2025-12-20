vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) en el marco de la final por el Trofeo de Campeones de la , desde el estadio Estadio Único de San Nicolás. ¿Dónde se podrá ver? Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. Recuerda que en Argentina lo podrás ver por TNT Sports. Además, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora jugarán? Este duelo está pactado para el sábado 20 de diciembre desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, dos horas más en Argentina).

Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones | VIDEO: LFP
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

