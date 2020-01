En Facebook ya es viral el caso de unos hinchas argentinos que, con tal de retener a su goleador estrella, han decidido organizar una rifa para recaudar fondos y comprar definitivamente la ficha de su ídolo, tasado en 1 millón 200 mil pesos argentinos (20 mil dólares).

Su nombre es Mauro Sabatini y es el crack del Sporting de Punta Alta de Buenos Aires. Su antiguo club y dueño de su carta pase, Puerto Comercial, quiere venderlo y ya le ha puesto un precio que el Sporting no podría pagar ni un sueños. Es por eso que los fieles seguidores de este equipo han decidido poner el hombro.

Quieren comprar el pase del ‘Topo’ Sabatini y han organizado una rifa pro-fondos que le permita recolectar el dinero que Comercial pide para dejarlo en Punta Alta. La Agrupación ‘Tucu’ Véliz, organizadora del evento, promete dos televisores para los dos primeros ganadores y una camiseta firmada por Sabatini para el tercero.

El valor de cada tarjeta es de 100 pesos (1.67 dólares) y en una ciudad de 100.000 habitantes, ‘Tucu’ Véliz espera venderlas todas. La rifa se llevará a cabo en marzo y existe una gran ilusión de llegar a los 20 mil dólares para retener a Mauro Sabatini y seguir viendo sus goles.

Hinchas del Sporting de Punta Alta hacen rifa para comprar pase de su goleador.

Habla el protagonista

La buena intención de los hinchas del Sporting de Punta Alta ha llegado a oídos de Mauro Sabatini, quien se ha mostrado agradecido con la afición y confesado que tiene toda la intención de quedarse en el club bonaerense.

“Un amigo mío tuvo la idea de hacer un bono contribución. Matete Calquín acercó dos televisores y una camiseta firmada a modo de premios. La gente está como loca, quiere comprar su número. No me sorprendió porque este club, el más grande de la Liga del Sur, tiene gente que está demente y hace locuras por Sporting”, dijo Sabatini al diario ‘Olé’.

“Estos montos no se manejan en la Liga. Es sorprendente que me tasen en ese precio y que el hincha esté dispuesto a pagarlo demuestra un cariño grande que me tienen. Para el jugador es grosso que lo quieran de esta manera. Espero poder devolvérselos con goles”, agregó el ‘Topo’.

Su nombre es Mauro Sabatini, es un crack en el Sporting de Punta Alta de Buenos Aires y los hinchas luchan por retenerlo.

