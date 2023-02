Boca y Platense se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina desde el estadio La Bombonera. El choque podrá ser visto este domingo 19 de febrero desde las 5:15 p.m. (hora peruana) y 7:30 p.m. (hora argentina). Los locales quieren una nueva victoria para no perder el paso en el torneo. La visita buscará sorprender. El duelo podrá ser visto en las señales de ESPN y Star Plus para Latinoamérica. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Hace mucho ya que Boca no juega nada bien, y hasta aquí ganó un partido (1-0 ante Atlético Tucumán, de local), empató otro (0-0 vs Central Córdoba, en casa) y perdió otro (1-2 vs Talleres, en Córdoba).

Los malos desempeños de futbolistas claves preocupan a Ibarra, y por eso piensa cambios para el duelo ante Platense. Si bien no los confirmó, se sabe que Frank Fabra podría perder su lugar y ser reemplazado por el joven Agustín Sández, mientras que en el mediocampo corren riesgo las titularidades de Juan Ramírez y Pol Fernández.

Arriba, por último, debutaría como titular Miguel Merentiel en reemplazo del lesionado Nicolás Orsini, al tiempo que Luca Langoni reemplazaría a Sebastián Villa, expulsado en Córdoba.





Boca vs. Platense: horarios en el mundo

Perú: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Colombia: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Ecuador: 5:15 p.m..

5:15 p.m.. Argentina: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Chile: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Brasil: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Paraguay: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Venezuela: 6:15 p.m.

Platense acumula cinco puntos, fruto de dos empates (2-2 vs Newell’s y 1-1 vs Atlético Tucumán, ambos como local) y una victoria (2-1 vs Independiente, de visitante).

Quien dirige al Calamar es ni más ni menos que Martín Palermo, máximo goleador de Boca Juniors, que como curiosidad nunca pudo vencer a su ex-club: en total lo enfrentó siete veces, de las cuales perdió cuatro y empató tres, aunque dirigiendo a Godoy Cruz, Arsenal y Aldosivi. Es decir, esta será la primera vez que enfrente a Boca con el buzo de DT de Platense.





Boca vs. Platense: ¿dónde ver el partido?

Boca vs. Platense se podrá ver a través de la señal de ESPN y Star Plus para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para disfrutar de una fecha más en la Liga Profesional. El cuadro ‘xeneize’ busca una nueva victoria como local.





Boca vs. Platense: probables alineaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdéz, Jorge Figal y Agustín Sández; Ezequiel Fernández, Alan Varela y Martín Payero; Óscar Romero, Miguel Merentiel y Luca Langoni.

Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdéz, Jorge Figal y Agustín Sández; Ezequiel Fernández, Alan Varela y Martín Payero; Óscar Romero, Miguel Merentiel y Luca Langoni. Platense: Ignacio Arce; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Juan Infante; Jerónimo Cacciabue y Nicolás Castro; Franco Baldassarra, Vicente Taborda y Agustín Alonso; y Mauro Quiroga.





Boca vs. Platense: ¿dónde jugarán?





