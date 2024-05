En el Estadio Monumental José Fierro, Boca vs Atlético Tucumán chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 1 del Torneo de la Liga Profesional, este domingo 12 de mayo. El partido, que será el primero en este certamen de ambas escuadras, arrancará a las 6:15 de la tarde (hora peruana) y 8:15 de la noche (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y TNT Sports para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

A lo largo de las 27 fechas de “todos contra todos”, los 28 cuadros librarán una feroz batalla para hacerse del torneo. Sin embargo, Boca, la histórica institución del fútbol argentino, soporta una presión implacable para alcanzar las expectativas más elevadas, por lo que deben salir con todo desde el inicio.

Sin descanso alguno, el ‘Xeneize’ prosigue su camino luego de enfrentar un desafío el miércoles pasado, donde triunfó sobre Trinidense por 2 a 1 en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con este resultado, alcanzaron siete puntos, quedando a tan solo dos del líder Fortaleza.

Los principales elementos ofensivos de los dirigidos de Diego Hernán Martínez, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, están en un excelente momento. Recientemente, el ‘Matador’ sorprendió con un magnífico gol de tiro libre en la Sudamericana contra el ‘Triki’. Por otro lado, la ‘Bestia’ ha conseguido anotar en cuatro ocasiones durante los últimos tres partidos disputados.

En el lado opuesto, Tucumán fue uno de los conjuntos con el desempeño más bajo en la anterior Copa de la Liga, logrando apenas 10 unidades en 14 compromisos. Esta situación lo insta a acumular puntos para evitar terminar en las posiciones inferiores de la tabla anual y evitar complicaciones con el descenso.

En esta línea, el técnico Facundo Sava deposita su confianza en la experiencia para un comienzo sólido. José Devecchi, Marcelo Estigarribia y Guillermo Acosta, tres de los jugadores más veteranos, asumirán el rol de líderes del Decano en este arranque del certamen.

¿A qué hora inicia Boca vs Atlético Tucumán?

Boca vs Atlético Tucumán jugarán este domingo 12 de mayo por la fecha 1 del Torneo de la Liga Profesional de Argentina. El horario del partido varía según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador este encuentro comenzará a las 6:15 p.m. En Chile y Paraguay, el partido empezará a las 7:15 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay será a las 8:15 p.m. Recuerda que puedes encontrar toda la información de este partido en Depor.

¿En qué canales ver Boca vs Atlético Tucumán?

Si quieres ver el partido entre Boca vs Atlético Tucumán, que disputarán la fecha 1 del Torneo de la Liga Profesional de Argentina, te compartimos todos los canales que transmitirán este importante encuentro. El partido será transmitido de forma gratuita para toda América Latina a través de las señales de ESPN, TNT Sports, Estadio TNT, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Dónde jugarán Boca vs Atlético Tucumán?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain al final de esta temporada para jugar fuera de Francia, según anunció oficialmente este viernes en un vídeo en redes sociales, aunque no divulgó cuál será su próximo destino. (Video: EFE)