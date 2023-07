¡Juega el ‘Xeneize’! En el estadio La Bombonera, Boca vs. Newell’s se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la fecha 26 de la Liga Profesional Argentina 2023, este lunes 24 de julio. El compromiso iniciará a partir de las 6:45 p.m. (horario en Perú y dos más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN. Mira en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede traerte. No te lo puedes perder.

El equipo dirigido por Jorge Almirón mejoró en sus últimas presentaciones y acumula cuatro juegos sin derrotas con tres triunfos y un empate. Escaló hasta el octavo lugar de la Liga Profesional con 38 puntos gracias a las 11 victorias, 5 empates y 9 caídas. En su último encuentro, derrotó por 2-1 a Barracas Central por la Copa Argentina 2023.

Boca Juniors además se está movimiento en el mercado de pases para reforzar la plantilla. Ya llegaron Jorman Campuzano -fue titular en la victoria sobre Barracas Central- y Lucas Blondel de Tigre y esta semana lo hará Lucas Janson de Vélez. El sueño es el fichaje de Edinson Cavani, pero se está negociando con Valencia.

El cuadro rosarino, por su parte, llega a este partido tras igualar sin goles con Atlético Tucumán, por la jornada 25 de la Liga Profesional 2023. La ‘Lepra’ consiguió una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos. Se ubica en el doceavo lugar de la tabla de posiciones con 34 unidades.

En la antesala del encuentro ante Boca, el entrenador Gabriel Heinze, aseguró que es “un lindo partido para jugar” y para que sus dirigidos demuestren lo que pueden hacer. El técnico cuenta con Cristian Ferreira e Iván Gómez más el delantero Ramiro Sordo, aunque este no será titular porque le falta rodaje.

Boca vs. Newell’s: horarios del partido

Perú: 6:45 p.m.

Ecuador: 6:45 p.m.

Colombia: 6:45 p.m.

México: 5:45 p.m.

Paraguay: 8:45 p.m.

Argentina : 8:45 p.m.

: 8:45 p.m. Brasil: 8:45 p.m.

Uruguay: 8:45 p.m.

Chile: 7:45 p.m.

Bolivia: 7:45 p.m.

Boca vs. Newell’s: canales de transmisión

Para ver la transmisión del partido de Boca vs. Newell’s tienes estas opciones. Puedes hacerlo a través de TNT Sports, AFA Play o Futbol Libre TV. Recuerda que Depor te traerá todas las incidencias, minuto a minuto, para que no te pierdas detalles de este partidazo. Programa bien tu tiempo y no te pierdas un nuevo duelo del cuadro ‘Xeneize’.





Boca vs. Newell’s: posibles alineaciones

Boca: S. Romero; Figal, Valdez, Valentini, Fabra; Pol Fernández, Fernández, Barco; Medina; Merentiel, Briasco.

Newell’s: Hoyos; Velázquez, Ditta, Ortíz; Mosquera, Gómez, Ferreira, Martino; Aguirre, Recalde, Sordo





Boca vs. Newell’s: ¿dónde se juega?





