River vs. Arsenal se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Fútbol Libre TV, TNT Sports, ESPN y STAR Plus por la quinta fecha de la Liga Profesional Argentina 2023. El compromiso está programado para jugarse este domingo 26 de febrero desde las 5:15 p.m. (hora peruana y colombiana) y 7:15 p.m. (hora argentina), y se disputará en el estadio Monumental de Núñez. El cuadro dirigido por Martin Demichelis buscará sumar una nueva victoria en el torneo luego de haber vencido a Banfield por el Trofeo de Campeones. Mientras que el equipo de Carlos Ruiz intentará levantarse de la derrota ante Racing.

El ‘Millonario’ ha conseguido una racha de tres victorias consecutivas, luego de la derrota ante ante Belgrano por 1-2 en la segunda jornada de la Liga Profesional Argentina. En su último triunfo ante Banfield anotaron Santiago Simon y el colombiano Miguel Borja.

Demichelis es consciente de que todavía tiene que mejorar varios aspectos y algunos futbolistas necesitan descanso, así que lo más probable es que haya cambios para este domingo. En el fondo la duda sería González Pírez o Jonatan Maidana. Por su parte, Agustín Palavecino se metería en el once inicial por Esequiel Barco.

En la parte ofensiva, el entrenador argentino escogería a Pablo Solari en lugar de Miguel Borja. Y todo parece indicar que el venezolano Salomón Rondón iniciaría acciones ante Arsenal. Sea cual sea el once escogido por Demichelis, el objetivo solo es ganar y seguir remontando en el torneo.

River tiene 3 victorias en 4 fechas disputadas y se ubica en el sétimo puesto de la tabla con 9 puntos. Lanús y San Lorenzo son los líderes del torneo con 12 unidades cada uno. El cuadro de Demichelis necesita conseguir la victoria y esperar un tropiezo de sus rivales directos para comenzar a escalar posiciones.

River vs. Arsenal: horarios en el mundo

Perú: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

Ecuador: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Argentina: 7:15 p.m.

Chile: 7:15 p.m.

Brasil: 7:15 p.m.

Paraguay: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Venezuela: 6:15 p.m.

La historia de Arsenal es diferente a la de River en 2023. El equipo de Carlos Ruiz no conoce la victoria en lo que va de la Liga Profesional Argentina. Viene de caer goleado por 3-0 ante Racing como local y acumula tres derrota y un empate que lo ubican en el fondo de la trabla.

A pesar de este complejo presente, Arsenal irá con la motivación de dar el ‘batacazo’ en el Monumental y renacer con un ave fénix en el torneo argentino. Eso sí, la historia no será nada fácil, pues debe enfrentar no solo a River, sino también a sus miles de hinchas que llenarán las gradas.

River vs. Arsenal: ¿dónde ver el partido?

River vs. Arsenal se podrá ver a través de la señal de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y Fútbol Libre para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para disfrutar de una fecha más en la Liga Profesional Argentina. Programa bien tu tiempo y no te pierdas este partidazo.

River vs. Arsenal: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Leandro González Pirez, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez o Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro, Santiago Simón, Nacho Fernández; Pablo Solari y Salomón Rondón.

Arsenal: Alejandro Medina; Lucas Souto, Ignacio Gariglio, Joaquín Pombo, Adrián Spörle; Gonzalo Muscia, Tiago Banega, Tomás Sives, Lautaro Guzmán; Flabián Londoño y Luis Leal.

River vs. Arsenal: ¿dónde jugarán el partido?





