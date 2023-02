Del futuro de Lionel Messi se ha dicho mucho en los últimos días: que no renovará con el PSG para volver al Barcelona, que al final se inclinará por la oferta del Inter Miami y hasta que no ve con malos ojos recalar en el Al-Hilal de Arabia Saudita. Como si los rumores no fueran suficientes, Sergio Agüero, uno de los grandes amigos del futbolista argentino y quien mejor lo conoce, ha echado más leña al fuego al revelar el sorpresivo nombre del equipo por el que el siete veces Balón de Oro podría fichar una vez termine sus aventuras en Francia con el Paris Saint-Germain.

Y se trata nada menos que de Newell’s Old Boys de su natal Rosario. Según el exgoleador del Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, su compadre Lionel Messi rechazaría todas las ofertas que ya tiene sobre la mesa para volver al club en el que se formó como futbolista.

“Está considerando seriamente la posibilidad de jugar para Newell’s”, explicó el exdelantero argentino en una entrevista a UOL. Como era de esperarse, las palabras de Agüero sobre Messi se viralizaron en las redes sociales, aunque para algunos la decisión de Lionel de volver a Sudamérica no debería sorprender.

Y es que el campeón del mundo en Qatar 2022 ha dicho en más de una oportunidad que quiere tener la oportunidad de jugar en la ‘Lepra’ en algún momento de su carrera. Con casi 36 años encima, el momento de dejar Europa y vestirse de rojinegro estaría cerca de llegar.

“Fue un sueño que tuve siempre, desde chiquito y es algo que siempre lo tengo ahí el poder jugar en el fútbol argentino. Desde chico iba a la cancha (de Newell’s) y yo quería estar ahí, pero hoy no depende de mi”, respondió Messi la última vez que fue consultado sobre la posibilidad de volver a la ‘Lepra’.

Antes de que Agüero agregue otro comentario, su excompañero y amigo, Maxi Rodríguez, intentó aclarar estas declaraciones: “Kun es Kun. No puede quedare callado. Veremos. Es difícil hablar de esto porque luego se hace una bola gigante de rumores. Esperemos y veamos qué sucede. No nos adelantemos a los hechos”, expresó.

Lionel Messi tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2023. (Foto: Getty Images)





¿Cómo fue el paso de Lionel Messi por Newell’s?





Newell’s Old Boys le abrió las puertas de las categorías inferiores a Lionel Messi en 1994. Gracias a sus goles y regates que sonrojaban a los rivales, Leo se convirtió en el líder de un grupo que pasó a llamarse la ‘Máquina ‘87′.

Según documentos que se hallan en la Asociación Rosarina de Fútbol, la ‘Pulga’, entre 1994 y 1999, jugó 176 partidos y marcó 234 goles en total.





