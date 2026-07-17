Desde el Estadio Padre Ernesto Martearena, River vs. Aldosivi juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Copa Argentina 2026, en el duelo válido por los 16avos de final. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en TyC Sports Internacional para los países fuera de Argentina, y TyC Sports (TyC Sports Play) dentro del suelo argentino. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este viernes 17 de julio desde las 7:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

River vs. Aldosivi: previa del partido

River Plate afrontará este viernes un nuevo examen en la Copa Argentina cuando se mida con Aldosivi por los 16avos de final del certamen. El encuentro, que se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, definirá a uno de los clasificados a los octavos de final y marcará el estreno oficial del conjunto millonario en la segunda parte de la temporada. Con el formato de eliminación directa, no habrá margen para el error y cualquier descuido podría costarle muy caro a uno de los principales candidatos al título.

Más allá de la diferencia de jerarquía entre ambos planteles, River sabe que la Copa Argentina suele ser un torneo impredecible. El equipo de Núñez intentará imponer su protagonismo desde el inicio, aunque enfrente tendrá a un Aldosivi motivado por la posibilidad de protagonizar una de las sorpresas de la ronda. El Tiburón llega con confianza tras superar su debut en el certamen y buscará aprovechar la presión que recae sobre el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Otro de los condimentos del encuentro será el contexto en el que se disputa. River afrontará este compromiso mientras el fútbol argentino adapta su calendario a la recta final del Mundial 2026, una situación que obligó a programar varios cruces de Copa Argentina en medio de la definición de la Copa del Mundo. Además, el Millonario deberá administrar algunas ausencias provocadas por la convocatoria de futbolistas a la selección argentina.

El ganador del partido continuará su camino en una competencia que entrega un boleto a la Copa Libertadores y que representa uno de los grandes objetivos del semestre para ambos equipos. En los octavos de final ya espera Independiente Rivadavia, que eliminó a Tigre, por lo que River y Aldosivi saben que una victoria los dejará a solo tres partidos de las semifinales del torneo federal.

Con miles de hinchas millonarios acompañando en Salta y un estadio que promete un gran marco, el duelo reúne todos los ingredientes para ser uno de los más atractivos de los 16avos de final. River buscará hacer valer su favoritismo para seguir en carrera por el título, mientras que Aldosivi intentará escribir una página histórica eliminando a uno de los clubes más poderosos del fútbol argentino.

Por la Copa Argentina, River vs. Aldosivi vía TyC Sports. (Video: River Plate)