En el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, River vs. Huracán chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 10 de la Liga Profesional Argentina. El partido, que será de suma importante para el ‘Millonario’ en su intento de no soltar la punta, arrancará a las 5:00 de la tarde (hora peruana) y va en transmisión oficial LIVE AHORA por ESPN y Star Plus para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de River y Huracán.

El ‘Millo’, tras estrenarse en la Copa Libertadores con derrota, tratará este domingo de ratificar su condición de único líder del Torneo Liga del fútbol argentino cuando visite al ‘Globo’ en uno de los encuentros destacados de la décima jornada del certamen.

¿A qué hora juegan River vs. Huracán?

El partido entre River Plate y Huracán está programado para jugarse a partir de las 17:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 16:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

El equipo de Martín Demichelis tiene el claro objetivo de retomar la senda triunfal ante un Huracán, que comenzó muy bien la temporada, pero que luego cosechó una serie de traspiés en fila. El ‘Millonario’ es único líder con 21 puntos, cuatro de ventaja sobre su trío de perseguidores: San Lorenzo, Racing Club y Rosario Central.

Demichelis piensa hacer tres cambios y apostar nuevamente por tres futbolistas importantes. Así Milton Casco, Leandro González Pirez e Ignacio Fernández reemplazarán a Andrés Herrera, Emanuel Mammana y Pablo Solari respectivamente.

Más allá de estas certezas, ‘Micho’ mantiene una duda en la mitad de la cancha, la de Esequiel Barco o Agustín Palavecino, y sigue de cerca la evolución física de Nicolás De la Cruz, afectado por una sinovitis en su rodilla derecha.

Del otro lado, el Globo, en el 14° puesto y de irregular campaña en el torneo doméstico, viene de aplastar 4-1 a Guaraní de Paraguay en su estreno en la Sudamericana. El técnico Diego Dabove confirmó en su última conferencia de prensa que no piensa rotar más allá de la seguidilla de partidos y hay grandes chances de que el 11 salga de memoria, aunque no se descarta la presencia de Juan Garro o de Matías Cóccaro en el frente de ataque.

¿Dónde ver el River vs. Huracán?

El encuentro entre River Plate y Huracán por la fecha 10 de la Liga Profesional Argentina 2023 será transmitido por las señales de ESPN Premium para toda Argentina, mientras que para el resto de Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de ESPN y Star Plus. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

River vs. Huracán: posibles alineaciones

Huracán: Lucas Chaves, Guillermo Soto, Fernando Tobio, Gastón Sauro, Guillermo Benítez, Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori, Juan Gauto, Lucas Castro y Nicolás Cordero o Juan Garro o Matías Cóccaro.

River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; José Paradela, Esequiel Barco o Agustín Palavecino y Lucas Beltrán.

