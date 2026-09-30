Por un nuevo internacional, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de FútbolCanal y Unitel para todo Bolivia. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio Mario Alberto Kempes, está programado para las 20:00 horas del miércoles 30 de septiembre. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias en cada una de sus plataformas. ¡No te lo puedes perder!

Argentina vs. Bolivia se verán las caras en la fecha FIFA. (Video: AFA)
Argentina vs. Bolivia se verán las caras en la fecha FIFA. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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