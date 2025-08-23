Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Una obra de arte! El golazo de Ángel di María en Rosario Central vs. Newell’s
¡Una obra de arte! El golazo de Ángel di María en Rosario Central vs. Newell’s
En un partido que parecía culminar en empate, el ‘Fideo’ lanzó un tiro libre de larga distancia y el balón tomó un gran efecto para meterse en la portería, decretando así la ventaja para Rosario Central.
Gol de Di María para el 1-0 de Rosario vs. Newells. (Video: ESPN)
El fútbol y Ángel di María siguen teniendo una excepcional relación, volviéndolo clave en los momentos más importantes. El ‘Fideo’ volvió a Argentina para esta temporada y no deja de hacer golazos. En duelo de Rosario Central vs. Newell’s, el ex seleccionado ‘albiceleste’ tomó la bandera para ejecutar un tiro libre a los 82′ de larga distancia. Cuando todo parecía que iba a ejecutar un centro para buscar la cabeza, lanzó un potente disparo que -con un efecto importante- se metió en el arco rival y decretó así el gol de la victoria en uno de los clásicos más intensos de la Liga Profesional.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.