Gol de Di María para el 1-0 de Rosario vs. Newells. (Video: ESPN)
El fútbol y siguen teniendo una excepcional relación, volviéndolo clave en los momentos más importantes. El ‘Fideo’ volvió a Argentina para esta temporada y no deja de hacer golazos. En duelo de vs. , el ex seleccionado ‘albiceleste’ tomó la bandera para ejecutar un tiro libre a los 82′ de larga distancia. Cuando todo parecía que iba a ejecutar un centro para buscar la cabeza, lanzó un potente disparo que -con un efecto importante- se metió en el arco rival y decretó así el gol de la victoria en uno de los clásicos más intensos de la .

