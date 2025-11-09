Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Celebra toda La Bombonera! Goles de Zeballos y Merentiel para el 2-0 de Boca vs. River
Antes del término del primer tiempo, apareció Zeballos para vencer la portería de Franco Armani, mientras que al inicio de la segunda mitad, Merentiel puso a celebrar a toda La Bombonera en el Superclásico argentino.
Gol de Zeballos para el 1-0 de Boca vs River por el Superclásico argentino | Video: ESPN
Una nueva edición del Superclásico argentino ya se vive en la historia del fútbol. Esta vez, el Boca Juniors vs. River Plate, tiene cita en La Bombonera, donde los hinchas xeneizes celebraron antes del término del primer tiempo, pues apareció Exequiel Zeballos para vencer la portería de Franco Armani. Los dirigidos por Claudio Ubeda, no se conformaron con el 1-0 y salieron con todo para la segunda mitad, donde a los 47 minutos consiguieron el segundo gol del partido gracias a un gol de la ‘bestia’ Merentiel.
Gol de Merentiel para el 2-0 de Boca vs River
Gol de Merentiel para el 2-0 de Boca vs River por el Superclásico argentino | Video: ESPN SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.