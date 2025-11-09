Gol de Zeballos para el 1-0 de Boca vs River por el Superclásico argentino | Video: ESPN
Gol de Zeballos para el 1-0 de Boca vs River por el Superclásico argentino | Video: ESPN

Una nueva edición del Superclásico argentino ya se vive en la historia del fútbol. Esta vez, el vs. , tiene cita en La Bombonera, donde los hinchas xeneizes celebraron antes del término del primer tiempo, pues apareció Exequiel Zeballos para vencer la portería de Franco Armani. Los dirigidos por Claudio Ubeda, no se conformaron con el 1-0 y salieron con todo para la segunda mitad, donde a los 47 minutos consiguieron el segundo gol del partido gracias a un gol de la ‘bestia’ Merentiel.

Gol de Merentiel para el 2-0 de Boca vs River

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

