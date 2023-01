Se vive un partido intenso en el estadio Hazza bin Zayed, pues rápidamente Boca Juniors y Racing Club encontraron el camino hacia el gol. Luego del 1-0 anotado por Facundo Roncaglia, que puso a los ‘Xeneizes’ arriba en el marcador, la ‘Academia’ no tardó en reaccionar a través de Johan Carbonero. El delantero de 23 años aplicó toda su velocidad y aprovechó una descoordinación de la defensa rival para firmar la igualdad.

Todo nació de un error en el centro del campo, que permitió que Maximiliano Morález encuentre libre a Carbonero. Con tiempo y espacio, el exjugador de Once Caldas aprovechó que Luis Advíncula no estuvo atento y fue con todo hacia la portería protegida por Javier García. Ya en el área, mano a mano ante el portero, no falló y puso el 1-1 en Emiratos Árabes Unidos.

El primer partido oficial de la temporada en el fútbol argentino se está viviendo con mucha intensidad. Si bien por ahora no hay un claro dominador del trámite en Abu Dabi, los dirigidos por Fernando Gago están siendo más prolijos en el centro del campo y eso les está permitiendo reducir las opciones de Boca tras el gol de Roncaglia.

⚽️ ¡LO EMPATÓ RACING! Asistencia de Moralez y buena definición de Carbonero para el 1-1 ante Boca.



Boca Juniors vs. Racing: lo que se viene

Luego de este partido en Emiratos Árabes Unidos, donde se definirá al campeón de la Supercopa Argentina 2023, Boca Juniors deberá enfocarse en su debut en la Liga Profesional Argentina, donde buscarán defender el título que ganaron el año pasado. Con Hugo Ibarra respaldado en la dirección técnica, los ‘Xeneizes’ esperan volver a dominar en el fútbol argentino.

El primer partido de Boca en el torneo será Atlético Tucumán en La Bombonera, el cual está pactado para el próximo domingo 29 de enero desde las 7:30 p.m. (horario peruano, y a las 9:30 p.m. en Argentina). De momento, el único fichaje de Ibarra para esta temporada ha sido el defensor paraguayo Bruno Valdez.

En lo que respecta al plantel Racing, estos también están preparándose para volver a competir en lo más alto de la Liga Profesional Argentina 2023, tal como lo hicieron en el 2022. Como se recuerda, el campeonato se les fue de las manos por muy poco en la última jornada y no quieren que les vuelva a pasar los mismo. En la fecha 1 recibirá a Belgrano en el Cilindro de Avellaneda, en el duelo programado para el domingo 29 de enero desde las 5:15 p.m. (horario peruano, y a las 7:15 p.m. en Argentina).





