El pasado miércoles 8 de octubre de 2025, la muerte de se convirtió en noticia mundial. El DT argentino -recordado por su paso en Boca Juniors y otros equipos- falleció producto de una larga lucha contra el cáncer. Desde distintos ámbitos se realizaron homenajes en su memoria y, este viernes, la carga emotiva se trasladó a la . , hijo de Miguel Ángel, marcó un gol en el partido de vs. Newell’s, celebrando hasta las lágrimas junto al consuelo de sus compañeros. Posteriormente, mostró un tatuaje en el pecho, el cual decía que “Todo se soluciona con amor”, una frase usada por el DT en su batalla contra la enfermedad.

